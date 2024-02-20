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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Патрик Кэйн сделал 800 передач за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Кросби (976)

Форвард «Детройта» ассистировал при шайбе Морица Зайдера в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:3 ОТ).

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Патрик Кэйн сделал 800 передач за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Кросби (976) | Источник: Sports.Ru

На его счету стало 23 (9+14) очка в 24 играх в текущем сезоне. За карьеру — 1260 (460+800) очков в 1204 играх в рамках регулярок.

Среди действующих игроков больше результативных передач только у Сидни Кросби («Питтсбург», 976 в 1242 играх). На третьем месте идет Евгений Малкин («Питтсбург», 783 в 1115).

Среди уроженцев США в истории лиги Кэйн стал третьим, кто достиг отметки 800 ассистов. Больше их у Фила Хаусли (894 в 1495 играх) и Майка Модано (813 в 1499).

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