Патрик Кэйн сделал 800 передач за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Кросби (976) | Источник: Sports.Ru

На его счету стало 23 (9+14) очка в 24 играх в текущем сезоне. За карьеру — 1260 (460+800) очков в 1204 играх в рамках регулярок.

Среди действующих игроков больше результативных передач только у Сидни Кросби («Питтсбург», 976 в 1242 играх). На третьем месте идет Евгений Малкин («Питтсбург», 783 в 1115).