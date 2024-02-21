Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 56 шайб | Источник: Sports.Ru

В третьем периоде форвард сделал дубль. На 49-й минуте он пробил Нико Доуса броском из левого круга вбрасывания после передачи от Дилана Строума, выигравшего вбрасывание.

На 60-й минуте Александр отличился в большинстве, поразив ворота с близкого расстояния после передачи Строума.

В активе 38-летнего россиянина 41 (16+25) очко в 51 матче в текущем сезоне при полезности «минус 16».