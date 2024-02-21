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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 8 шайб в последних 8 играх

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (6:2) и был признан третьей звездой.
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Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 8 шайб в последних 8 играх | Источник: Sports.Ru

В третьем периоде форвард сделал дубль, ставший для него вторым в текущем сезоне. На его счету стало 16 шайб в 51 матче в текущем сезоне и 8 — в последних 8 играх.

Всего за карьеру в лиге у Овечкина стало 169 игр с 2+ шайбами в рамках регулярок. Это второй показатель в истории лиги, рекордом владеет Уэйн Гретцки (189).

Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 56 шайб.

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