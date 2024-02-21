Овечкин против «Нью-Джерси»: 2+1, 9-й подряд матч с очками (8+5 на отрезке), 5 бросков, 2 хита и «+1» за 17:59
Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:2) и был признан третьей звездой.
Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:2) и был признан третьей звездой.
В активе 38-летнего россиянина 41 (16+25) очко в 51 матче в текущем сезоне при полезности «минус 16». В последних 9 играх на его счету 13 (8+5) баллов.
Сегодня Овечкин (17:59, 1:48 — в большинстве, «+1») отметился 5 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Также получил малый штраф.
Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 56 шайб.