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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин против «Нью-Джерси»: 2+1, 9-й подряд матч с очками (8+5 на отрезке), 5 бросков, 2 хита и «+1» за 17:59

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:2) и был признан третьей звездой.

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Овечкин против «Нью-Джерси»: 2+1, 9-й подряд матч с очками (8+5 на отрезке), 5 бросков, 2 хита и «+1» за 17:59 | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина 41 (16+25) очко в 51 матче в текущем сезоне при полезности «минус 16». В последних 9 играх на его счету 13 (8+5) баллов.

Сегодня Овечкин (17:59, 1:48 — в большинстве, «+1») отметился 5 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Также получил малый штраф.

Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 56 шайб.

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