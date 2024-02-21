Овечкин в 28-й раз забросил 2+ шайбы в 3-м периоде матча НХЛ. Он обошел Лемье по числу таких игр и уступает лишь Гретцки
Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:2) и был признан третьей звездой.
В третьем периоде форвард сделал дубль, ставший для него вторым в текущем сезоне. Ему удалось забросить 2+ шайбы в заключительной 20-минутке в 28-й раз за карьеру в рамках регулярок.
Овечкин вышел на чистое 2-е место в истории лиги по этому показателю, обогнав Марио Лемье (27). Больше таких матчей за карьеру было только у Уэйна Гретцки (36).
Овечкин забил 837-й и 838-й голы в НХЛ. До рекорда Гретцки — 56 шайб.