Овечкин в 28-й раз забросил 2+ шайбы в 3-м периоде матча НХЛ. Он обошел Лемье по числу таких игр и уступает лишь Гретцки

Овечкин в 28-й раз забросил 2+ шайбы в 3-м периоде матча НХЛ. Он обошел Лемье по числу таких дублей и уступает лишь Гретцки | Источник: Sports.Ru

В третьем периоде форвард сделал дубль, ставший для него вторым в текущем сезоне. Ему удалось забросить 2+ шайбы в заключительной 20-минутке в 28-й раз за карьеру в рамках регулярок.

Овечкин вышел на чистое 2-е место в истории лиги по этому показателю, обогнав Марио Лемье (27). Больше таких матчей за карьеру было только у Уэйна Гретцки (36).