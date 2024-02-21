Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
51
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нэшвилл
35
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Ванкувер
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Нью-Джерси
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Айлендерс
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Даллас
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Оттава
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
10:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин с 2+1 в матче с «Нью-Джерси» стал 1-й звездой дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Наверх
Овечкин с 2+1 в матче с «Нью-Джерси» стал 1-й звездой дня в НХЛ | Источник: Sports.Ru

Третья звезда — форвард «Колорадо» Райан Джохансен с дублем в ворота «Ванкувера» (3:1).

Вторая звезда — форвард «Виннипега» Габриэль Виларди с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (6:3).

Первая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (6:2). В активе россиянина 8 шайб в последних 8 играх.

? Овечкин разогнался! Набрал очки в девяти матчах подряд — 2+1 против «Нью-Джерси».

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь