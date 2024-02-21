Овечкин с 2+1 в матче с «Нью-Джерси» стал 1-й звездой дня в НХЛ
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда — форвард «Колорадо» Райан Джохансен с дублем в ворота «Ванкувера» (3:1).
Вторая звезда — форвард «Виннипега» Габриэль Виларди с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (6:3).
Первая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (6:2). В активе россиянина 8 шайб в последних 8 играх.
? Овечкин разогнался! Набрал очки в девяти матчах подряд — 2+1 против «Нью-Джерси».