Овечкин о 6:2 с «Нью-Джерси»: «Очень важный матч для нас, это была своего рода игра за 4 очка»
«Кэпиталс» одержали победу со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Кэпиталс» одержали победу со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
"Сегодня была очень важная игра для нас. Это была своего рода игра за четыре очка.
Мы отлично начали. Звено Макмайкла проделало отличную работу. Чарли Линдгрен сегодня был невероятен… И самое главное, мы не перестали играть в третьем периоде", — сказал Овечкин.
Овечкин с 2+1 в матче с «Нью-Джерси» стал 1-й звездой дня в НХЛ.
? Овечкин разогнался! Набрал очки в девяти матчах подряд — 2+1 против «Нью-Джерси».