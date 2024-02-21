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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о 6:2 с «Нью-Джерси»: «Очень важный матч для нас, это была своего рода игра за 4 очка»

«Кэпиталс» одержали победу со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Овечкин о 6:2 с «Нью-Джерси»: «Очень важный матч для нас, это была своего рода игра за 4 очка» | Источник: Sports.Ru

"Сегодня была очень важная игра для нас. Это была своего рода игра за четыре очка.

Мы отлично начали. Звено Макмайкла проделало отличную работу. Чарли Линдгрен сегодня был невероятен… И самое главное, мы не перестали играть в третьем периоде", — сказал Овечкин.

Овечкин с 2+1 в матче с «Нью-Джерси» стал 1-й звездой дня в НХЛ.

? Овечкин разогнался! Набрал очки в девяти матчах подряд — 2+1 против «Нью-Джерси».

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