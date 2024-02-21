«Главный совет Овечкину: как можно дольше радовать нас своими голами. Если получится играть до 45 лет — замечательно». Назаров о форварде «Вашингтона» | Источник: Sports.Ru

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:2). Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (838 шайб в 1398 играх в рамках регулярок). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

"Саша сегодня забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Отличный результат.

Главный совет Овечкину: как можно дольше радовать нас своими голами. Если получится играть до 45 лет — замечательно. По своему жизненному опыту скажу: когда ты играешь в хоккей, то время летит незаметно. А вот когда заканчиваешь, сразу наступает зависимость от хоккея, хочется вернуться. Есть даже такое понятие adrenaline junkie — любитель адреналина, адреналиновая зависимость. От этого никуда не уйти.