«Главный совет Овечкину: как можно дольше радовать нас своими голами. Если получится играть до 45 лет — замечательно». Назаров о форварде «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:2). Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (838 шайб в 1398 играх в рамках регулярок). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
"Саша сегодня забросил две шайбы и отдал голевую передачу. Отличный результат.
Главный совет Овечкину: как можно дольше радовать нас своими голами. Если получится играть до 45 лет — замечательно. По своему жизненному опыту скажу: когда ты играешь в хоккей, то время летит незаметно. А вот когда заканчиваешь, сразу наступает зависимость от хоккея, хочется вернуться. Есть даже такое понятие adrenaline junkie — любитель адреналина, адреналиновая зависимость. От этого никуда не уйти.
Мы видим, как в большой хоккей в 40 лет вернулся Илья Ковальчук — и явно не за деньгами. У него по-прежнему есть страсть к победам. Яромир Ягр в 52 года владеет хоккейным клубом и продолжает выходить на лед. Саша, судя по его физической форме, тоже способен играть долго. Именно этого и хочется ему пожелать. Главное, чтобы здоровье позволяло", — сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.