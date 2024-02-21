Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Локомотив
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
30
Хоккей. НХЛ
22.02
Монреаль
Баффало
Хоккей. НХЛ
22.02
Чикаго
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.02
Анахайм
Коламбус
Хоккей. НХЛ
22.02
Аризона
Торонто
Хоккей. НХЛ
22.02
Эдмонтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Коламбус
51
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
19:12 (мск), источник: Sports.Ru

Крикунов о форме Овечкина: «Саша красавец, просто молодец. Хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки и все наши ребята были наверху, добивались успехов»

Нападающий «Вашингтона» продлил серию игр с набранными очками до 9, набрав 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:2).

Наверх
Крикунов о форме Овечкина: «Саша красавец, просто молодец. Хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки и все наши ребята были наверху, добивались успехов» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, Саша красавец, просто молодец. Все паниковали, что он не забивает, ну вот теперь пошло все нормально.

Физическая подготовка у Овечкина на хорошем уровне, он здоровый парень. В 38 лет на таком уровне далеко не каждый сыграет. Хочется, чтобы Саша побил рекорд Гретцки и все наши ребята были наверху, добивались успехов", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (838 шайб в 1398 играх в рамках регулярок). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

Овечкин уже побил бы рекорд Гретцки. Помешали локауты, тренеры и ковид.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь