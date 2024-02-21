Крикунов о форме Овечкина: «Саша красавец, просто молодец. Хочется, чтобы он побил рекорд Гретцки и все наши ребята были наверху, добивались успехов» | Источник: Sports.Ru

"Конечно, Саша красавец, просто молодец. Все паниковали, что он не забивает, ну вот теперь пошло все нормально.

Физическая подготовка у Овечкина на хорошем уровне, он здоровый парень. В 38 лет на таком уровне далеко не каждый сыграет. Хочется, чтобы Саша побил рекорд Гретцки и все наши ребята были наверху, добивались успехов", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (838 шайб в 1398 играх в рамках регулярок). Рекордом владеет Уэйн Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).