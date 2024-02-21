Мозякин о результативности Овечкина в последних матчах: «Рад за него, надеюсь, побьет рекорд Гретцки»
— Ты был прав, когда говорил, что Овечкин в этом сезоне еще покажет себя: он сделал дубль ночью, девять матчей подряд набирает очки.
— Ты был прав, когда говорил, что Овечкин в этом сезоне еще покажет себя: он сделал дубль ночью, девять матчей подряд набирает очки.
— Очень рад за него, надеюсь, он побьет рекорд Гретцки, — сказал бывший нападающий «Металлурга».
Овечкин уже побил бы рекорд Гретцки. Помешали локауты, тренеры и ковид.