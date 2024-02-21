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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Мозякин о результативности Овечкина в последних матчах: «Рад за него, надеюсь, побьет рекорд Гретцки»

— Ты был прав, когда говорил, что Овечкин в этом сезоне еще покажет себя: он сделал дубль ночью, девять матчей подряд набирает очки.

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Мозякин о результативности Овечкина в последних матчах: «Рад за него, надеюсь, побьет рекорд Гретцки» | Источник: Sports.Ru

— Очень рад за него, надеюсь, он побьет рекорд Гретцки, — сказал бывший нападающий «Металлурга».

Овечкин уже побил бы рекорд Гретцки. Помешали локауты, тренеры и ковид.

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