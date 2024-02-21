Мозякин о результативности Овечкина в последних матчах: «Рад за него, надеюсь, побьет рекорд Гретцки»

Мозякин о результативности Овечкина в последних матчах: «Рад за него, надеюсь, побьет рекорд Гретцки»

— Ты был прав, когда говорил, что Овечкин в этом сезоне еще покажет себя: он сделал дубль ночью, девять матчей подряд набирает очки.