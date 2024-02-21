Гайлик о Капризове: «Второго Овечкина увидим, может. Пацан молодой, показывает 70% возможностей»
— Я не удивлен такой игрой Капризова. И, думаю, он еще далеко не реализовал себя в НХЛ. Показывает процентов 70 своих возможностей. Пацан еще молодой.
— Я не удивлен такой игрой Капризова. И, думаю, он еще далеко не реализовал себя в НХЛ. Показывает процентов 70 своих возможностей. Пацан еще молодой.
— Капризову 26 лет.
— Для НХЛ это не возраст.
— Надо ждать, когда он раскроет весь свой потенциал?
— Да, да.
— И что мы тогда увидим?
— Может, увидим второго Овечкина. А что? Я Кирилла хорошо знаю, дал ему дорогу в жизнь. И папу его знаю, и маму. Он вообще такой деревенский парень, ничего особенного по юниорам не показывал.
— Что вы в нем разглядели?
— Он хотел играть. Желание плюс здоровье.
— Еще нужны какие-то задатки, чтобы стать звездой.
— Там звезд у нас не было. Просто парень работал, добился того, чего хотел.
— Какие требования вы к нему предъявляли, когда тренировали «Медведей»?
— Говорил: «Играй как видишь. А так посмотрим». Ко всем свой подход нужен. Есть форварды силового плана, есть техничные.
— Капризов какой?
— Силовой, не обделенный техникой. Он еще себя покажет в НХЛ, не сомневайтесь, — сказал заслуженный тренер России.