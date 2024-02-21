Гайлик о Капризове: «Второго Овечкина увидим, может. Пацан молодой, показывает 70% возможностей» | Источник: Sports.Ru

— Капризову 26 лет.

— Для НХЛ это не возраст.

— Надо ждать, когда он раскроет весь свой потенциал?

— Да, да.

— И что мы тогда увидим?

— Может, увидим второго Овечкина. А что? Я Кирилла хорошо знаю, дал ему дорогу в жизнь. И папу его знаю, и маму. Он вообще такой деревенский парень, ничего особенного по юниорам не показывал.

— Что вы в нем разглядели?

— Он хотел играть. Желание плюс здоровье.

— Еще нужны какие-то задатки, чтобы стать звездой.

— Там звезд у нас не было. Просто парень работал, добился того, чего хотел.

— Какие требования вы к нему предъявляли, когда тренировали «Медведей»?

— Говорил: «Играй как видишь. А так посмотрим». Ко всем свой подход нужен. Есть форварды силового плана, есть техничные.

— Капризов какой?