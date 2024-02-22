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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Третьяк об Овечкине: «Иногда мы перебарщиваем, каждый день только о нем и пишем, это давит на него. Он тоже человек, читает, это напрягает. Надо дать ему спокойствия»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (838 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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Третьяк об Овечкине: «Иногда мы перебарщиваем, каждый день только о нем и пишем, это давит на него. Он тоже человек, читает, это напрягает. Надо дать ему спокойствия» | Источник: Sports.Ru

— Можно ли считать Овечкина самым выдающимся российским игроком в НХЛ?

— Самым выдающимся на сегодняшний день, наверное, да. Но у нас были такие великие игроки, как Федоров, Могильный, Буре, Малкин. Они не забили столько, сколько Овечкин, но каждый в своем амплуа хорош.

Овечкин — силовой игрок, он забивает за счет качественного броска, у Буре была невероятная техника. Много разных хоккеистов, но Овечкин действительно великий. Его при жизни назвали великим, не каждого так называют. Но не сказал бы, что он один такой.

В НХЛ много наших, кто по 50 шайб за сезон забивал. Не так много, конечно, но другие россияне тоже входят в топ игроков. Всем им надо сказать спасибо. Но если говорить про сегодняшний день, то, наверное, номер один у нас — это Овечкин.

У него большая ответственность, все на него смотрят. Иногда мы просто перебарщиваем, каждый день только о нем и пишем, это давит на него. Он тоже человек, тоже читает, это напрягает. Надо дать ему спокойствия, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк в эфире программы «Первая смена» на радио «Ретро FM».

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