Владислав Третьяк: «Овечкин — мастер высочайшего класса, он идет по пятам рекорда Гретцки. Для нас это большая честь, очень сложно столько забить»

— Следите ли вы за рекордом Овечкина в НХЛ? Поддерживали его как-либо во время спада результативности?
— По-моему, весь мир следит за ним. Он идет по пятам рекорда Гретцки. Для нас это большая честь, очень сложно столько забить. Не все всегда ладится, многое зависит от партнеров.
В «Вашингтоне» то Бэкстрем болел, то Кузнецов. Овечкин же не разыгрывающий игрок, а забивающий. Вся команда играет на него. Здесь перестановки влияют, за счет этого у него снижалась результативность.
Сейчас Овечкин опять набирает форму, так что давайте пожелаем ему удачи. Он мастер высочайшего класса.
В этом году он вряд ли справится с рекордом, но, надеюсь, что в следующем году мы будем поздравлять его. Самое главное, — здоровья ему, — сказал президент ФХР Владислав Третьяк в эфире программы «Первая смена» на радио «Ретро FM».