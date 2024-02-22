Владислав Третьяк: «Овечкин — мастер высочайшего класса, он идет по пятам рекорда Гретцки. Для нас это большая честь, очень сложно столько забить» | Источник: Sports.Ru

— Следите ли вы за рекордом Овечкина в НХЛ? Поддерживали его как-либо во время спада результативности?

— По-моему, весь мир следит за ним. Он идет по пятам рекорда Гретцки. Для нас это большая честь, очень сложно столько забить. Не все всегда ладится, многое зависит от партнеров.

В «Вашингтоне» то Бэкстрем болел, то Кузнецов. Овечкин же не разыгрывающий игрок, а забивающий. Вся команда играет на него. Здесь перестановки влияют, за счет этого у него снижалась результативность.

Сейчас Овечкин опять набирает форму, так что давайте пожелаем ему удачи. Он мастер высочайшего класса.