Рене Фазель: «Я фанат Овечкина. Он великий хоккеист»

— Это очень интересная вещь с точки зрения статистики. Я фанат Овечкина. Он великий хоккеист. Почему нет? Но вы понимаете, что сложный вопрос, потому что каждый игрок хорош по‑своему, — сказал бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ).