Рене Фазель: «Я фанат Овечкина. Он великий хоккеист»
Овечкин забросил 838 шайб в НХЛ. По этому показателю 38‑летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги, уступая только Гретцки (894).
Овечкин забросил 838 шайб в НХЛ. По этому показателю 38‑летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги, уступая только Гретцки (894).
— Вам интересно, как Овечкин гонится за Гретцки по голам?
— Это очень интересная вещь с точки зрения статистики. Я фанат Овечкина. Он великий хоккеист. Почему нет? Но вы понимаете, что сложный вопрос, потому что каждый игрок хорош по‑своему, — сказал бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ).