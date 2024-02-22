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21:27 (мск), источник: Sports.Ru

Рене Фазель: «Я фанат Овечкина. Он великий хоккеист»

Овечкин забросил 838 шайб в НХЛ. По этому показателю 38‑летний россиянин занимает 2-е место в истории лиги, уступая только Гретцки (894).

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Рене Фазель: «Я фанат Овечкина. Он великий хоккеист» | Источник: Sports.Ru

— Вам интересно, как Овечкин гонится за Гретцки по голам?

— Это очень интересная вещь с точки зрения статистики. Я фанат Овечкина. Он великий хоккеист. Почему нет? Но вы понимаете, что сложный вопрос, потому что каждый игрок хорош по‑своему, — сказал бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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