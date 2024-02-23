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07:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин набрал очки в 10+ матчах подряд в 6-й раз за карьеру и впервые с 2018 года. Его личный рекорд — серия из 14 игр

Капитан «Вашингтона» вывел Коннора Макмайкла на пустые ворота в концовке игры регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:3).
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Овечкин набрал очки в 10+ матчах подряд в 6-й раз за карьеру и впервые с 2018 года. Его личный рекорд — серия из 14 игр | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина стало 42 (16+26) очка в 52 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17». Текущая результативная серия — 10 игр (8+6 на отрезке).

Овечкин выдал серию из 10+ игр подряд с очками впервые с ноября 2018 года и в 6-й раз в карьере (ранее — 2005/06 — 11 игр, 5+12; 2006/07 — 13, 8+12; 2008/09 — 10 и 10 игр, 11+11 и 11+5; 2018/19 — 14, 17+6).

С сезона-2005/06 (первого для Александра в лиге) другие игроки «Кэпиталс» в сумме выдали 4 таких серии. Отличились Никлас Бэкстрем (дважды; 2008/09 — 10, 4+9; 2016/17 — 10, 4+13), Александр Семин (2009/10 — 10, 6+11) и Евгений Кузнецов (2021/22, 12, 7+8).

Отметим, что рекорд «Вашингтона» по продолжительности результативной серии принадлежит Майку Гартнеру (17 игр, 1980/81 — 17+7, 1984/85 — 12+16).

Овечкин набрал очки в 10-м матче подряд — отдал пас Макмайклу, забившему в пустые ворота «Тампы». У Александра 8+6 на отрезке.

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