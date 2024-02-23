Щитов об Овечкине: «Набирать очки в 10 матчах подряд в 38 лет очень тяжело. Круто, что он ни в чем не уступает молодым хоккеистам НХЛ»
Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре с «Тампой» (5:3), набрав очки в 10-м матче подряд.
Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре с «Тампой» (5:3), набрав очки в 10-м матче подряд.
"Набирать очки в 10 матчах подряд в 38 лет очень тяжело. Тем более в НХЛ сейчас новое поколение, столько молодых, физически крепких ребят. Овечкин прекрасно следит за своей формой, четко идет к своей цели.
Круто, что в 38 лет Александр ни в чем не уступает молодым хоккеистам НХЛ", — сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.