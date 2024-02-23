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12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Щитов об Овечкине: «Набирать очки в 10 матчах подряд в 38 лет очень тяжело. Круто, что он ни в чем не уступает молодым хоккеистам НХЛ»

Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре с «Тампой» (5:3), набрав очки в 10-м матче подряд.

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Щитов об Овечкине: «Набирать очки в 10 матчах подряд в 38 лет очень тяжело. Круто, что он ни в чем не уступает молодым хоккеистам НХЛ» | Источник: Sports.Ru

"Набирать очки в 10 матчах подряд в 38 лет очень тяжело. Тем более в НХЛ сейчас новое поколение, столько молодых, физически крепких ребят. Овечкин прекрасно следит за своей формой, четко идет к своей цели.

Круто, что в 38 лет Александр ни в чем не уступает молодым хоккеистам НХЛ", — сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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