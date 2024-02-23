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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Юрий Новиков: «Панарин — отличный пример русского парня в НХЛ. У него уникальный бросок, вратарям очень сложно с ним справиться»

Нападающий набрал 78 (32+46) очков в 57 играх сезона-2023/24.

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"Я до сих пор не могу понять, что же такое Панарин, откуда он вообще взялся и как он играет. Это какое-то явление в мировом хоккее, и это было понятно еще по тем временам, когда Брагин вызывал Артемия в сборную России.

Мне очень запомнился один момент с ним, когда Панарин играл еще в «Коламбусе» и забросил одну из своих шайб. Не могу сказать, что его катание находится на фантастическом уровне, о чем нам так часто говорят, но в том эпизоде Артемий бежал вдоль левого борта так, словно за ним гонится сторож, когда он в детстве лазил за яблоками в Коркине.

У него уникальный бросок, который при этом и не очень-то сильный, как у того же Овечкина, но вратарям очень сложно с ним справиться.

Панарин пользуется длинной клюшкой. Сидни Кросби, для примера, всегда предпочитал более короткие, которые я никогда не приветствовал. Но в чем величие любого великого хоккеиста? Они делают все довольно легко, и кажется, словно так может каждый. Это говорит о наивысшем таланте.

Артемий — отличный пример русского парня в НХЛ, в том числе для молодежи, который, будучи человеком из глубинки, сам проложил себе дорогу", — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Панарин сделал 3 передачи в матче с «Нью-Джерси». У него 78 очков в 57 играх — идет на 5-м месте в гонке бомбардиров.

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