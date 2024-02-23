Юрий Новиков: «Панарин — отличный пример русского парня в НХЛ. У него уникальный бросок, вратарям очень сложно с ним справиться»

"Я до сих пор не могу понять, что же такое Панарин, откуда он вообще взялся и как он играет. Это какое-то явление в мировом хоккее, и это было понятно еще по тем временам, когда Брагин вызывал Артемия в сборную России.

Мне очень запомнился один момент с ним, когда Панарин играл еще в «Коламбусе» и забросил одну из своих шайб. Не могу сказать, что его катание находится на фантастическом уровне, о чем нам так часто говорят, но в том эпизоде Артемий бежал вдоль левого борта так, словно за ним гонится сторож, когда он в детстве лазил за яблоками в Коркине.

У него уникальный бросок, который при этом и не очень-то сильный, как у того же Овечкина, но вратарям очень сложно с ним справиться.

Панарин пользуется длинной клюшкой. Сидни Кросби, для примера, всегда предпочитал более короткие, которые я никогда не приветствовал. Но в чем величие любого великого хоккеиста? Они делают все довольно легко, и кажется, словно так может каждый. Это говорит о наивысшем таланте.

Артемий — отличный пример русского парня в НХЛ, в том числе для молодежи, который, будучи человеком из глубинки, сам проложил себе дорогу", — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.