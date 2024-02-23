Георгий Белоусов: «Когда играл Гретцки, от синей можно было низом бросать — и был гол. Сейчас так просто не забьешь, уровень игры вырос. Рекорд Овечкина будет цениться еще выше» | Источник: Sports.Ru

— Овечкину до рекорда Гретцки осталось всего 56 шайб. Как считаешь, Александру по силам перебить рекорд канадца?

— Думаю, что Овечкина 100% вытянут. Я так понимаю, победы или поражения «Вашингтона» уже не важны. Главное, чтобы Саня забивал. Я считаю, что это будет просто вау, если он побьет рекорд.

Но давайте будем объективны, когда играл Гретцки — мало кто умел на коньках кататься. От синей можно было низом бросать — и был гол. Кто тогда хорошо катался, тот и забивал. А Гретцки — это, наверное, самый лучший в плане катания игрок в истории. Вот он и нафигачил голов.

А сейчас ты так просто не забьешь. Я не знаю, что надо сделать сейчас, чтобы гол забить: либо лягушка запрыгнет, либо подставление на пятаке, либо бросок из-под защитника так, чтобы вратарь не увидел.