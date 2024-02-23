За игру в России хоккеистов из Латвии забанили на родине! От этого скандала им ни холодно, ни жарко | Источник: РИА "Новости"

До недавнего времени самой обсуждаемой темой, связанной с хоккеем и «Играми будущего», было участие Ильи Ковальчука в Матче звезд этого турнира. С легендарным форвардом заблаговременно была достигнута договоренность о приезде в Казань, и только потом он подписал контракт со «Спартаком».

Намедни стало известно, что Ковальчук на «Игры будущего» не приедет. По официальной версии — по семейным обстоятельствам. Но можно понять и чисто профессиональные обстоятельства. Все-таки «Спартак» готовится к старту плей-офф, а Кови — один из важных игроков в колоде Алексея Жамнова.

Без Ковальчука вывеска Матча звезд «Игр будущего» выглядит как «Зарипов против Дацюка», а главной темой, связанной с фиджитал-хоккеем, стала реакция латвийских властей на участие в турнире команды Baltic Select. Латвия ввела санкции против своих граждан, приехавших на «Игры будущего» в Казань. Местная федерация хоккея приостановила лицензии хоккеистов, принявших участие в соревнованиях.

В Казани открылись Игры Будущего 21 фотография 21 фотография 21 фотография

Речь идет о команде, в составе которой выступают граждане Латвии Эрвинс Муштуковс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Алексейс Поповс, Алисерс Мубаракшинс, Никита Зантманс, Артемс Кувсиновс. Насколько это статусные игроки на родине? И многое ли он потеряют от приостановления лицензий?

Что интересно, один из игроков Baltic Select выступает не просто в России, а в Казани. Защитнику клуба ВХЛ «Барс» Алисерс Мубаракшинс ехать далеко не пришлось. Кто-то, как Мартинс Лавровс, играет в Литве, а кто-то в Эстонии. В этом стране базируется самый известный латвийский фиджитал-хоккеист Эрвинс Муштуковс. Этот 39-летний вратарь даже играл на чемпионатах мира и ездил на Олимпиаду в Сочи.

Ну, а самая узнаваемая фамилия в этом списке — Тамбиев. Сын главного тренера «Адмирала» еще в прошлом сезоне выступал за рижское «Динамо», а в этом году профессиональную команду не нашел. Зато с Baltic Select добрался до полуфинала «Игр будущего». Ранее Кирилл играл и в Казахстане, и в России — в основном в командах отца.

Тамбиеву-старшему, как и другим хоккеистам и тренерам, оставшимся в России после 24 февраля 2022 года, на родине чем только не угрожали. Например, местная федерация пыталась блокировать переход Яниса Калниньша в «Амур». Но до реальных санкций дело не дошло. Однако недавно сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Белоруссии.

Как сообщается на сайте Сейма, соответствующие поправки внесены в закон о спорте. Запрет будет действовать даже в тех случаях, когда российские и белорусские команды выступают в нейтральном статусе. Согласно закону, Латвия также не сможет организовывать соревнования по игровым видам спорта с участием сборных из этих двух стран. Это касается как взрослых, так и юниорских турниров. Отмечается, что поправки не регулируют участие латвийских спортсменов в Олимпийских играх. Решение об этом принимает Латвийский олимпийский комитет.

Так что решение лишить участников «Игр будущего» лицензии вполне в духе времени, а непосредственно для Латвии вполне последовательно. Вот только почти для всех жертв латвийской политики от этого ни холодно, ни жарко. Кто-то вообще не является профессиональным спортсменом, а кто-то уже завершил карьеру на высоком уровне. От того, что они не смогут играть в чемпионате Латвии и за сборную Латвии, игроки Baltic Select толком ничего не потеряют. Удивительно, что при этом к Янису Калниньшу, который спокойно выступает за «Амур», таких санкций применено не было.