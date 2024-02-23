Плющев про Овечкина: «Александр играет для команды, а не для рекордов. Он уже давно прописал себя в истории североамериканского и российского хоккея»
"Я не комментирую рекорды. Мне кажется, Александр играет для команды, а не для рекордов.
"Я не комментирую рекорды. Мне кажется, Александр играет для команды, а не для рекордов.
Даже если он не достигнет никаких рекордов, то он уже давно прописал себя в истории международного, североамериканского, российского хоккея. Забьет он больше или меньше — от этого он не станет менее значимым или важным. Он уже достиг всех результатов.
Это больше важно, по-моему, для прессы и людей, которые любят заниматься статистикой, что нормальное явление", — сказал бывший главный тренер сборной России.
Овечкин уже побил бы рекорд Гретцки. Помешали локауты, тренеры и ковид.