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23 февраля, источник: Sports.Ru

Плющев про Овечкина: «Александр играет для команды, а не для рекордов. Он уже давно прописал себя в истории североамериканского и российского хоккея»

"Я не комментирую рекорды. Мне кажется, Александр играет для команды, а не для рекордов.

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Плющев про Овечкина: «Александр играет для команды, а не для рекордов. Он уже давно прописал себя в истории североамериканского и российского хоккея» | Источник: Sports.Ru

Даже если он не достигнет никаких рекордов, то он уже давно прописал себя в истории международного, североамериканского, российского хоккея. Забьет он больше или меньше — от этого он не станет менее значимым или важным. Он уже достиг всех результатов.

Это больше важно, по-моему, для прессы и людей, которые любят заниматься статистикой, что нормальное явление", — сказал бывший главный тренер сборной России.

Овечкин уже побил бы рекорд Гретцки. Помешали локауты, тренеры и ковид.

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