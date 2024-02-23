Плющев про Овечкина: «Александр играет для команды, а не для рекордов. Он уже давно прописал себя в истории североамериканского и российского хоккея» | Источник:

Даже если он не достигнет никаких рекордов, то он уже давно прописал себя в истории международного, североамериканского, российского хоккея. Забьет он больше или меньше — от этого он не станет менее значимым или важным. Он уже достиг всех результатов.