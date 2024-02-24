Крикунов о погоне Овечкина за Гретцки: «За 2 года он должен выполнить эту задачу. Все россияне хотят, чтобы лучшим бомбардиром был наш игрок»

Крикунов о погоне Овечкина за Гретцки: «За 2 года он должен выполнить эту задачу. Все россияне хотят, чтобы самым лучшим бомбардиром был наш игрок» | Источник:

"Он долго-долго не забивал, но потом же все возвращается. Такие периоды бывают у спортсменов. Он играет, тренируется все время. Эта работа как раз ему и вернулась теми очками, которые он сейчас набирает.