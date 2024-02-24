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16:42 (мск), источник: Sports.Ru

Крикунов о погоне Овечкина за Гретцки: «За 2 года он должен выполнить эту задачу. Все россияне хотят, чтобы лучшим бомбардиром был наш игрок»

Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре с «Тампой» (5:3), набрав очки в 10-м матче подряд.
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Крикунов о погоне Овечкина за Гретцки: «За 2 года он должен выполнить эту задачу. Все россияне хотят, чтобы самым лучшим бомбардиром был наш игрок» | Источник: Sports.Ru

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (838 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Он долго-долго не забивал, но потом же все возвращается. Такие периоды бывают у спортсменов. Он играет, тренируется все время. Эта работа как раз ему и вернулась теми очками, которые он сейчас набирает.

Я думаю, что за два года он должен выполнить эту задачу [побить рекорд Гретцки]. Все россияне хотят, чтобы самым лучшим бомбардиром был наш игрок, то есть Овечкин", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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