Крикунов о погоне Овечкина за Гретцки: «За 2 года он должен выполнить эту задачу. Все россияне хотят, чтобы лучшим бомбардиром был наш игрок»
Капитан «Вашингтона» сделал передачу в игре с «Тампой» (5:3), набрав очки в 10-м матче подряд.
Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (838 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Он долго-долго не забивал, но потом же все возвращается. Такие периоды бывают у спортсменов. Он играет, тренируется все время. Эта работа как раз ему и вернулась теми очками, которые он сейчас набирает.
Я думаю, что за два года он должен выполнить эту задачу [побить рекорд Гретцки]. Все россияне хотят, чтобы самым лучшим бомбардиром был наш игрок, то есть Овечкин", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.