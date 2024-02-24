Овечкин о 1400 матчах в НХЛ: «Огромное число, рад провести их за один клуб. Игра с “Флоридой” — испытание для нас, каждое очко на счету» | Источник: Sports.Ru

— Ови, поздравляю! Всего 41 игрок провел столько матчей за карьеру, всего 10 провели их за один клуб. Что для тебя означает достижение этой отметки? Для многих это как две карьеры.

— Да, это, конечно, огромное число. Рад [провести все эти матчи] за один клуб. Здорово быть одним из этих игроков.

— Сейчас твоя команда переживает хороший момент, ты стал первым за десятилетие игроком в возрасте от 38 лет, набравшим очки в 10 матчах подряд, и всего 13-м в истории. Ты удвоил количество забитых голов после паузы на Матч звезд, и команда в хорошей форме подходит к игре с «Флоридой». Вы играли с ними дважды, оба матча были довольно равными. Что вам потребуется, чтобы набрать два очка сегодня?