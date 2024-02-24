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24 февраля, источник: Sports.Ru

Овечкин о 1400 матчах в НХЛ: «Огромное число, рад провести их за один клуб. Игра с “Флоридой” — испытание для нас, каждое очко на счету»

Игра против «Флориды» станет для нападающего «Вашингтона» юбилейной. Она состоится 25 февраля и начнется в 02:00 по московскому времени.

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Овечкин о 1400 матчах в НХЛ: «Огромное число, рад провести их за один клуб. Игра с “Флоридой” — испытание для нас, каждое очко на счету» | Источник: Sports.Ru

— Ови, поздравляю! Всего 41 игрок провел столько матчей за карьеру, всего 10 провели их за один клуб. Что для тебя означает достижение этой отметки? Для многих это как две карьеры.

— Да, это, конечно, огромное число. Рад [провести все эти матчи] за один клуб. Здорово быть одним из этих игроков.

— Сейчас твоя команда переживает хороший момент, ты стал первым за десятилетие игроком в возрасте от 38 лет, набравшим очки в 10 матчах подряд, и всего 13-м в истории. Ты удвоил количество забитых голов после паузы на Матч звезд, и команда в хорошей форме подходит к игре с «Флоридой». Вы играли с ними дважды, оба матча были довольно равными. Что вам потребуется, чтобы набрать два очка сегодня?

— Это будет сложный матч. Они на вершине лиги, играют в хороший хоккей, но это испытание для нас. Мы в ситуации, когда каждое очко на счету, и мы попытаемся показать себя с лучшей стороны, — сказал Овечкин.

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