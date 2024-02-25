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05:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин провел 1400-й матч в регулярках НХЛ. Среди действующих игроков больше лишь у Райана Сутера — 1421

Капитан «Вашингтона» принял участие в игре с «Флоридой» (2:3 ОТ), прервав 10-матчевую результативную серию.

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По числу игр в НХЛ среди действующих хоккеистов 38-летний россиянин уступает лишь 39-летнему защитнику «Далласа» Райану Сутеру, на счету которого 1421 матч.

За карьеру в лиге Овечкин набрал 1527 (838+689) очков. В гонке снайперов он уступает лишь Уэйну Гретцки (894 гола).

В 53 играх текущего сезона на счету Овечкина 42 (16+26) балла.

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