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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров — 1-й россиянин в истории НХЛ с 60+ голевыми передачами в 4 сезонах

Форвард «Тампы» набрал 3 (1+2) балла в матче с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ (4:2).
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Кучеров — 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 60+ передач в 4 сезонах | Источник: Sports.Ru

На счету россиянина стало 98 (37+61) очков в 58 играх этого сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги.

Кучеров достиг отметки 60 передач в 4-й раз за карьеру в лиге (ранее — 61, 87 и 83 передачи, 2017/18, 2018/19 и 2022/23 соответственно). Это лучший результат среди россиян.

Второе место делят Артемий Панарин (63, 74 и 63 передачи, 2019/20, 2021/22 и 2022/23, имеет шанс догнать Кучерова в этом сезоне — 46 передач после 58 игр) и Павел Дацюк (60, 66 и 65 передач, 2006/07, 2007/08 и 2008/09).

Также такие сезоны есть в активе Сергея Федорова (2), Евгения Малкина (1 при 2 сезонах с 59 передачами), Сергея Зубова (1), Сергея Макарова (1) и Кирилла Капризова (1).

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