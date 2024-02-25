Кучеров — 1-й россиянин в истории НХЛ с 60+ голевыми передачами в 4 сезонах

Кучеров — 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 60+ передач в 4 сезонах | Источник: Sports.Ru

На счету россиянина стало 98 (37+61) очков в 58 играх этого сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров лиги.

Кучеров достиг отметки 60 передач в 4-й раз за карьеру в лиге (ранее — 61, 87 и 83 передачи, 2017/18, 2018/19 и 2022/23 соответственно). Это лучший результат среди россиян.

Второе место делят Артемий Панарин (63, 74 и 63 передачи, 2019/20, 2021/22 и 2022/23, имеет шанс догнать Кучерова в этом сезоне — 46 передач после 58 игр) и Павел Дацюк (60, 66 и 65 передач, 2006/07, 2007/08 и 2008/09).