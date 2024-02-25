Овечкин — 5-й игрок из Европы в истории НХЛ с 1400+ матчами в регулярках
Капитан «Вашингтона» принял участие в игре с «Флоридой» (2:3 ОТ), прервав 10-матчевую результативную серию.
Капитан «Вашингтона» принял участие в игре с «Флоридой» (2:3 ОТ), прервав 10-матчевую результативную серию.
Он стал 41-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1400 матчей за карьеру в рамках регулярок.
Среди игроков из Европы — 5-м. Больше игр провели Яромир Ягр (1733, Чехия), Здено Хара (1680, Словакия), Никлас Лидстрем (1564, Швеция) и Теему Селянне (1451, Финляндия).
Рекорд лиги по числу матчей в регулярках принадлежит Патрику Марло (1779).