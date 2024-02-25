Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Анахайм
Б
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Нэшвилл
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Калгари
36
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Бостон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Сент-Луис
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Даллас
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Торонто
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Вегас
Б
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь РС
СКА
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Вашингтон
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
24.02
Филадельфия
Рейнджерс
12
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.02
Айлендерс
Тампа-Бэй
24
Хоккей. НХЛ
24.02
Нью-Джерси
Монреаль
43
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
07:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин — 5-й игрок из Европы в истории НХЛ с 1400+ матчами в регулярках

Капитан «Вашингтона» принял участие в игре с «Флоридой» (2:3 ОТ), прервав 10-матчевую результативную серию.

Наверх
Овечкин — 5-й игрок из Европы в истории НХЛ с 1400+ матчами в регулярках | Источник: Sports.Ru

Он стал 41-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 1400 матчей за карьеру в рамках регулярок.

Среди игроков из Европы — 5-м. Больше игр провели Яромир Ягр (1733, Чехия), Здено Хара (1680, Словакия), Никлас Лидстрем (1564, Швеция) и Теему Селянне (1451, Финляндия).

Рекорд лиги по числу матчей в регулярках принадлежит Патрику Марло (1779).

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь