Кросби вышел на 15-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (408). Овечкин — 4-й | Источник: Sports.Ru

В активе 36-летнего канадца стало 60 (32+28) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+18». За карьеру в рамках регулярок — 1562 (582+980) балла в 1245 играх.

Из 582 шайб Кросби 408 были заброшены в равных составах, 170 — в большинстве и 4 — в меньшинстве.

По числу голов в равных составах Сидни вышел на чистое 15-е место в истории лиги, обогнав Яри Курри (407 в 1251 игре).

В топ-5 входят Уэйн Гретцки (617 в 1487), Горди Хоу (566 в 1767), Яромир Ягр (538 в 1733), Александр Овечкин («Вашингтон», 527 в 1400) и Марсель Дионн (478 в 1348).