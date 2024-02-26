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08:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби вышел на 15-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (408). Овечкин — 4-й

Капитан «Питтсбурга» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (7:6).
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Кросби вышел на 15-е место в истории НХЛ по голам в равных составах (408). Овечкин — 4-й | Источник: Sports.Ru

В активе 36-летнего канадца стало 60 (32+28) очков в 55 играх в текущем сезоне при полезности «+18». За карьеру в рамках регулярок — 1562 (582+980) балла в 1245 играх.

Из 582 шайб Кросби 408 были заброшены в равных составах, 170 — в большинстве и 4 — в меньшинстве.

По числу голов в равных составах Сидни вышел на чистое 15-е место в истории лиги, обогнав Яри Курри (407 в 1251 игре).

В топ-5 входят Уэйн Гретцки (617 в 1487), Горди Хоу (566 в 1767), Яромир Ягр (538 в 1733), Александр Овечкин («Вашингтон», 527 в 1400) и Марсель Дионн (478 в 1348).

За ними следуют Майк Гартнер (467 в 1432), Бретт Халл (456 в 1269), Марк Мессье (452 в 1756), Фил Эспозито (448 в 1282), Стив Айзерман (440 в 1514), Бобби Халл (437 в 1063), Теему Селянне (422 в 1451), Люк Робитайл (418 в 1431) и Джером Игинла (415 в 1554).

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