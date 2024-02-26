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09:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кучеров делит с Дацюком 10-е место по голам среди россиян в истории НХЛ (314)

Форвард «Тампы» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1), поразив пустые ворота.

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Кучеров делит с Дацюком 10-е место по голам среди россиян в истории НХЛ (314) | Источник: Sports.Ru

В его активе 102 (38+64) очка в 59 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 831 (314+517) балл в 703 играх.

Кучеров догнал Павла Дацюка (314 шайб в 953 играх) по числу голов в лиге и делит с ним 10-е место среди россиян в истории.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 838 в 1400), Евгений Малкин («Питтсбург», 487 в 1118), Сергей Федоров (483 в 1248), Александр Могильный (473 в 990), Илья Ковальчук (443 в 926), Павел Буре (437 в 702), Алексей Ковалев (430 в 1316), Вячеслав Козлов (356 в 1182) и Алексей Яшин (337 в 850).

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