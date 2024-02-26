Кучеров делит с Дацюком 10-е место по голам среди россиян в истории НХЛ (314) | Источник: Sports.Ru

В его активе 102 (38+64) очка в 59 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 831 (314+517) балл в 703 играх.

Кучеров догнал Павла Дацюка (314 шайб в 953 играх) по числу голов в лиге и делит с ним 10-е место среди россиян в истории.