Никита — топовый форвард, в чем все мы в очередной раз убедились. Он и Александр Овечкин — две главные российские звезды в НХЛ, люди, продолжающие доказывать, что слоган made in Russia — самый элитный в мире.
Это же доказывают и проходящие в Казани «Игры Будущего», к которым приковано внимание миллионов людей при невероятном интересе и огромном количестве просмотров.
Доходит даже до того, что наши недруги начинают строить козни собственным гражданам и спортсменам. Значит, соревнования действительно удались и прогремели на весь мир", — сообщил бывший тафгай и экс-тренер клубов КХЛ.