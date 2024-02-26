Андрей Назаров: «Кучеров и Овечкин продолжают доказывать, что слоган made in Russia — самый элитный в мире. Это же доказывают “Игры Будущего” в Казани» | Источник: Sports.Ru

Никита — топовый форвард, в чем все мы в очередной раз убедились. Он и Александр Овечкин — две главные российские звезды в НХЛ, люди, продолжающие доказывать, что слоган made in Russia — самый элитный в мире.

Это же доказывают и проходящие в Казани «Игры Будущего», к которым приковано внимание миллионов людей при невероятном интересе и огромном количестве просмотров.