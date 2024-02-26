Андрей Баландин о словах Белоусова про времена Гретцки: «Хотел бы, чтобы против него Лемье вышел. Тогда бы он понял, как тогда бросали. Сравнивать хоккей в то время и сегодняшний — безумие» | Источник: Sports.Ru

Нападающий «Сибири» Белоусов ранее заявил: «Когда играл Гретцки, от синей можно было низом бросать — и был гол. Сейчас так просто не забьешь, уровень игры вырос. Рекорд Овечкина будет цениться еще выше».

"Меня сильно возмутило интервью Георгия Белоусова. Он сказал, что сейчас уровень хоккея стал выше, чем раньше, что во время Гретцки игроки бросали только низом и от синей линии.

Хотел бы, чтобы против Белоусова вышел бы Марио Лемье и даже в свои годы бросил бы. Тогда бы он понял, как тогда бросали. И как Гретцки катался — Белоусову никогда не научиться.

Харламов, Фетисов, Мальцев, Якушев не умели кататься и бросать? Третьяк, Мышкин, Шундров — это плохие вратари были? И в те времена подготовка у игроков была 300 дней в году. Сравнивать хоккей в то время и сегодняшний — это безумие.

Если бы Белоусова встретил такой защитник, как Владимир Локотко, он вообще бы закончил. Это все в те времена, когда играл Гретцки. Я уж не говорю про канадских хоккеистов.

У Фирсова был мощнейший бросок. У Балдериса — бешеная скорость с отличной техникой и кистевым броском. Сергей Светлов — просто сумасшедшая скорость, сейчас таких игроков просто нет.