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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин при 6:3 с «Оттавой»: 2-й подряд матч без очков, 0 бросков в створ и «минус 3» за 16:37 при 4:00 в большинстве

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:3).
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Овечкин при 6:3 с «Оттавой»: 2-й подряд матч без очков, 0 бросков в створ и «минус 3» за 16:37 при 4:00 в большинстве | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина 42 (16+26) очка в 54 играх при полезности «минус 21». Он остался без баллов за результативность в двух последних матчах.

Сегодня Овечкин (16:37, 4:00 — в большинстве, «минус 3» — худшая полезность в команде наряду с Диланом Строумом и Томом Уилсоном) остался без бросков в створ, при этом 2 прошли мимо. На его счету 2 силовых приема, 2 блока и 2 перехвата.

Сегодняшний матч стал для Александра 1401-м за карьеру в рамках регулярок. С 838 шайбами он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).

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