Овечкин против «Детройта»: 4-й подряд матч без голов, передача, 5 бросков, 2 хита и «минус 2» за 15:59 | Источник: Sports.Ru

38-летний россиянин не забил в 4-м матче подряд. На его счету 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».

Сегодня Овечкин (15:59, 3:24 — в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.