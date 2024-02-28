Овечкин против «Детройта»: 4-й подряд матч без голов, передача, 5 бросков, 2 хита и «минус 2» за 15:59
Капитан «Вашингтона» выступил ассистентом при шайбе Хендрикса Лапьера во втором периоде игры с «Ред Уингс» (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ.
Капитан «Вашингтона» выступил ассистентом при шайбе Хендрикса Лапьера во втором периоде игры с «Ред Уингс» (3:8) в регулярном чемпионате НХЛ.
38-летний россиянин не забил в 4-м матче подряд. На его счету 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».
Сегодня Овечкин (15:59, 3:24 — в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Матч стал для Александра 1402-м за карьеру в рамках регулярок. С 838 голами он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).