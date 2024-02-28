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09:12 (мск), источник: Sports.Ru

Кросби — 9-й игрок в истории НХЛ с 1000+ очков в равных составах. Овечкин с 952 вышел на 14-е место, обогнав Лемье

Капитан «Питтсбурга» сделал 2 результативные передачи в матче с «Ванкувером» (4:3 ОТ) и был признан третьей звездой.
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Кросби — 9-й игрок в истории НХЛ с 1000+ очков в равных составах. Овечкин с 952 вышел на 14-е место, обогнав Лемье | Источник: Sports.Ru

В его активе стало 62 (32+30) очка в 56 играх в текущем сезоне при полезности «+17». За карьеру в рамках регулярок — 1564 (582+982) балла в 1246 играх.

В равных составах Кросби набрал 1000 (408+592) очков. Он стал 9-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки.

Выше идут Уэйн Гретцки (1818 в 1487 играх), Яромир Ягр (1296 в 1733), Горди Хоу (1250 в 1767), Марк Мессье (1162 в 1756), Марсель Дионн (1098 в 1348), Стив Айзерман (1077 в 1514), Рон Фрэнсис (1040 в 1731) и Фил Эспозито (1006 в 1282).

Среди действующих игроков 2-е место занимает Александр Овечкин («Вашингтон», 952 в 1402). После передачи в сегодняшнем матче с «Детройтом» (3:8) он вышел на 14-е место в истории по этому показателю, обогнав Марио Лемье (951 в 915).

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