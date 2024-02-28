Малкин набрал 0+1 в 4-й раз подряд, безголевая серия — 11 игр. У него 45 очков в 56 матчах
Форвард «Питтсбурга» отметился результативной передачей в большинстве в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ).
В активе 37-летнего россиянина 45 (16+29) очков в 56 матчах в текущем сезоне при полезности «+5». За карьеру в рамках регулярок — 1274 (487+787) балла в 1119 играх.
Безголевая серия нападающего достигла 11 игр (0+6 на отрезке, при этом по передаче в каждом из последних 4 матчей).
Сегодня Малкин (19:53, 4:04 — в большинстве, «0») нанес 4 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и получил малый штраф.