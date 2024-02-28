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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин с «минус 23» — в топ-5 худших форвардов Востока по полезности. В список входят Стэмкос и Майер

Нападающий «Вашингтона» завершил матч против «Детройта» (3:8) с показателем полезности «минус 2». В этой игре он сделал результативную передачу.
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Овечкин с «минус 23» — в топ-5 худших форвардов Востока по полезности | Источник: Sports.Ru

Всего на счету Александра Овечкина 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».

Он входит в топ-5 худших форвардов Востока по полезности.

Худший результат у Стивена Стэмкоса из «Тампы» («минус 25»). В топ-5 также входят Брендан Галлахер («Монреаль», «минус 24»), Доминик Кубалик («Оттава», «минус 24») и Тимо Майер («Нью-Джерси», «минус 22»).

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