Овечкин с «минус 23» — в топ-5 худших форвардов Востока по полезности. В список входят Стэмкос и Майер
Нападающий «Вашингтона» завершил матч против «Детройта» (3:8) с показателем полезности «минус 2». В этой игре он сделал результативную передачу.
Всего на счету Александра Овечкина 43 (16+27) очка в 55 играх в текущем сезоне при полезности «минус 23».
Он входит в топ-5 худших форвардов Востока по полезности.
Худший результат у Стивена Стэмкоса из «Тампы» («минус 25»). В топ-5 также входят Брендан Галлахер («Монреаль», «минус 24»), Доминик Кубалик («Оттава», «минус 24») и Тимо Майер («Нью-Джерси», «минус 22»).