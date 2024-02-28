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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Спортдиректор «Динамо»: «Овечкин звонил, когда в НХЛ была пауза. Наши тренеры дали ему пару советов. После этого он попер, начал забивать!»

— Александр Овечкин поддерживает связь с «Динамо»? Болеет за команду?

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Спортдиректор «Динамо»: «Овечкин звонил, когда в НХЛ была пауза. Наши тренеры дали ему пару советов. После этого он попер, начал забивать!» | Источник: Sports.Ru

— Последний раз он звонил, когда в НХЛ была пауза. Сам Саша находился в Дубае. Мы проводили домашний матч, кажется, с «Автомобилистом». Мы сидели, уже готовились к игре. Он сам позвонил Алексею Николаевичу Кудашову за полчаса до выхода на лед.

Мы включили на громкую связь, все вместе пообщались в тренерской. Наши тренеры дали ему пару советов. А после этого Овечкин как попер, начал забивать!

— То есть в «Динамо» дали Овечкину импульс, на ход ноги.

— Периодически мы переписываемся, он за командой следит. Шлет нам приветы, поздравления. Мы ему тоже.

Наш тренер, бывает, ему критические замечания делает. Подсказывает, как можно сыграть лучше. Мы все хотим, конечно, чтобы он побил рекорд Гретцки. Все за Овечкина держим кулачки, — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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