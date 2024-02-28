Спортдиректор «Динамо»: «Овечкин звонил, когда в НХЛ была пауза. Наши тренеры дали ему пару советов. После этого он попер, начал забивать!» | Источник: Sports.Ru

— Последний раз он звонил, когда в НХЛ была пауза. Сам Саша находился в Дубае. Мы проводили домашний матч, кажется, с «Автомобилистом». Мы сидели, уже готовились к игре. Он сам позвонил Алексею Николаевичу Кудашову за полчаса до выхода на лед.

Мы включили на громкую связь, все вместе пообщались в тренерской. Наши тренеры дали ему пару советов. А после этого Овечкин как попер, начал забивать!

— То есть в «Динамо» дали Овечкину импульс, на ход ноги.

— Периодически мы переписываемся, он за командой следит. Шлет нам приветы, поздравления. Мы ему тоже.