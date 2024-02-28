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18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Спортдиректор «Динамо»: «Овечкина ждут все — от болельщиков до руководителей. Если у него будет желание, с удовольствием примем его в команду»

— 40-летний Александр Овечкин может в 2026 году приехать в «Динамо», когда у него закончится контракт в НХЛ. Вы представляете этот момент?

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Спортдиректор «Динамо»: «Овечкина ждут все — от болельщиков до руководителей. Если у него будет желание, с удовольствием примем его в команду» | Источник: Sports.Ru

— Да, конечно. Мы были бы рады.

— Вот в «Спартак» вернулся 40-летний Илья Ковальчук, и в его адрес полетели критические стрелы: «Он уже возрастной, зачем?».

— Овечкина ждут все — от болельщиков до руководителей. Если у него самого будет желание, конечно, мы с удовольствием его примем в команду. Главное, чтобы сам Александр хотел играть.

Но вы поймите: что Ковальчук, что Овечкин — это суперпрофессионалы. Я не думаю, что они будут мучиться на льду. Если у Овечкина есть силы и желание, конечно, мы его примем. «Динамо» — его родной клуб.

Все будут счастливы увидеть такого игрока в динамовской форме, — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

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