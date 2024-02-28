Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
28.02
Колорадо
Даллас
51
Хоккей. НХЛ
28.02
Ванкувер
Питтсбург
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
28.02
Сан-Хосе
Нью-Джерси
27
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» выиграло Кубок Континента
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
28 февраля, источник: Sports.Ru

Будро о работе с Овечкиным в «Вашингтоне»: «Он действительно был “русской машиной, которая не ломается”

«Ови оказал на меня такое влияние. Он был просто полон энергии, полностью отдан делу. В то время он действительно был “русской машиной, которая не ломается”.
Наверх
Будро о работе с Овечкиным в «Вашингтоне»: «Он действительно был “русской машиной, которая не ломается” | Источник: Sports.Ru

Его телосложение было феноменальным. Он просто вытворял такие вещи… Есть определенные люди, которым сопутствует все в мире, где они являются звездами«, — сказал экс-тренер “Вашингтона”.

Будро вспомнил также эпизод в декабре 2007 года, когда Овечкину потребовались почти два десятка швов, чтобы закрыть порез на бедре после матча с «Питтсбургом». В следующей встрече через два дня он оформил покер.

«Ови не мог надеть какую-либо амуницию или что-то в этом роде. Я думал: “Он не сможет играть”. Но Ови сказал, что будет играть. Я только помню, как покачал головой в конце матча. Вот он, парень, который утром даже на коньки не мог встать, а теперь забивает четыре гола и набирает пять очков. Я просто сказал: “Этот парень невероятен”, — сказал Будро.

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь