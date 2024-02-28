Будро о работе с Овечкиным в «Вашингтоне»: «Он действительно был “русской машиной, которая не ломается”

Его телосложение было феноменальным. Он просто вытворял такие вещи… Есть определенные люди, которым сопутствует все в мире, где они являются звездами«, — сказал экс-тренер “Вашингтона”.

Будро вспомнил также эпизод в декабре 2007 года, когда Овечкину потребовались почти два десятка швов, чтобы закрыть порез на бедре после матча с «Питтсбургом». В следующей встрече через два дня он оформил покер.

«Ови не мог надеть какую-либо амуницию или что-то в этом роде. Я думал: “Он не сможет играть”. Но Ови сказал, что будет играть. Я только помню, как покачал головой в конце матча. Вот он, парень, который утром даже на коньки не мог встать, а теперь забивает четыре гола и набирает пять очков. Я просто сказал: “Этот парень невероятен”, — сказал Будро.