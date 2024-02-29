Колциг об игре с Овечкиным: «Он загадка. Ови не из тех, кто искал волшебный эликсир в плане питания или тренировок»
Хоккеисты играли вместе в 2005—2008 годах.
Хоккеисты играли вместе в 2005—2008 годах.
«Мы все просто сидели и говорили: “Окей, так продолжаться не может. У этого парня случится сердечный приступ или что-то в этом роде”. Не думаю, что сейчас у него тот же режим, когда он пил энергетик и колу, но полагаю, что он пьет столько же воды, сколько все остальные.
Он своего рода загадка. Вероятно, у него не самая здоровая в мире диета. Ови нравится весело проводить время с ребятам, поэтому он не из тех, кто постоянно пытается найти волшебный эликсир в плане питания или тренировок.
Овечкин своего рода игрок старой закалки. Он просто один из тех хоккеистов, которые продолжают жить«, — сказал экс-вратарь “Вашингтона”.