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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Колциг об игре с Овечкиным: «Он загадка. Ови не из тех, кто искал волшебный эликсир в плане питания или тренировок»

Хоккеисты играли вместе в 2005—2008 годах.

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Колциг об игре с Овечкиным: «Он загадка. Ови не из тех, кто искал волшебный эликсир в плане питания или тренировок» | Источник: Sports.Ru

«Мы все просто сидели и говорили: “Окей, так продолжаться не может. У этого парня случится сердечный приступ или что-то в этом роде”. Не думаю, что сейчас у него тот же режим, когда он пил энергетик и колу, но полагаю, что он пьет столько же воды, сколько все остальные.

Он своего рода загадка. Вероятно, у него не самая здоровая в мире диета. Ови нравится весело проводить время с ребятам, поэтому он не из тех, кто постоянно пытается найти волшебный эликсир в плане питания или тренировок.

Овечкин своего рода игрок старой закалки. Он просто один из тех хоккеистов, которые продолжают жить«, — сказал экс-вратарь “Вашингтона”.

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