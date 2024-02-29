Колциг об игре с Овечкиным: «Он загадка. Ови не из тех, кто искал волшебный эликсир в плане питания или тренировок»

«Мы все просто сидели и говорили: “Окей, так продолжаться не может. У этого парня случится сердечный приступ или что-то в этом роде”. Не думаю, что сейчас у него тот же режим, когда он пил энергетик и колу, но полагаю, что он пьет столько же воды, сколько все остальные.