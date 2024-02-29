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18:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игроков клуба МХЛ дисквалифицировали на год из-за допинга

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) дисквалифицировал игроков уфимского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Толпар» на один год, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУСАДА.

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Источник: РИА "Новости"

В апреле 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сообщила, что семь игроков «Толпара», являющегося фарм-клубом «Салавата Юлаева» в МХЛ, сдали положительные допинг-тесты. В сентябре Telegram-канал Baza сообщил, что семь хоккеистов «Толпара» обвинили тренера по физподготовке Игоря Загретдинова в том, что он заставлял их принимать допинг. Слушания завершились в четверг, 29 февраля.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА “РУСАДА” рассмотрел материалы, полученные в ходе расследования, и признал спортсменов нарушившими антидопинговые правила. Срок дисквалификации для всех спортсменов составил один год начиная с 29 февраля 2024 года с зачетом срока временного отстранения. У одного игрока срок временного отстранения начался 13 марта 2023 года, второго — 28 марта 2023 года, у остальных спортсменов с 6 апреля 2023 года. РАА “РУСАДА” обсудит возможность обжалования данных санкций после получения решений в полном объеме», — заявили в пресс-службе.

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