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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Картер провел 1300-й матч в НХЛ. Он 6-й действующий игрок с таким достижением

Юбилейной для нападающего «Питтсбурга» стала игра против «Сиэтла» (0:2).

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Картер провел 1300-й матч в НХЛ. Он 6-й действующий игрок с таким достижением | Источник: Sports.Ru

Джефф Картер стал шестым действующим игроком, сыгравшим не менее 1300 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее этой отметки достигли Джо Павелски (1312), Анже Копитар (1351), Брент Бернс (1393), Александр Овечкин (1402) и Райан Сутер (1424).

На счету Картера 844 (437+407) очка в 1300 играх в лиге.

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