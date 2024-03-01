Картер провел 1300-й матч в НХЛ. Он 6-й действующий игрок с таким достижением
Юбилейной для нападающего «Питтсбурга» стала игра против «Сиэтла» (0:2).
Юбилейной для нападающего «Питтсбурга» стала игра против «Сиэтла» (0:2).
Джефф Картер стал шестым действующим игроком, сыгравшим не менее 1300 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Ранее этой отметки достигли Джо Павелски (1312), Анже Копитар (1351), Брент Бернс (1393), Александр Овечкин (1402) и Райан Сутер (1424).
На счету Картера 844 (437+407) очка в 1300 играх в лиге.