Мэттьюс вышел на 4-е место по победным голам за первые 8 сезонов в НХЛ, обойдя Овечкина | Источник:

Остон Мэттьюс вышел на 4-е место по победным шайбам за первые 8 сезонов в НХЛ, превзойдя достижение Александра Овечкина (59 победных голов с 2005 по 2013 год).

3-е место занимает Коннор Макдэвид (64, с 2015 по 2023 год), 2-е — Майк Босси (66, с 1977 по 1985 год), 1-е — Ги Лефлер (70, с 1971 по 1979 год).