Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Анахайм
46
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Питтсбург
20
Хоккей. НХЛ
05:00
Чикаго
Колорадо
05
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Миннесота
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Вегас
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Айлендерс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Каролина
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Баффало
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Монреаль
Б
43
Все события
Фоторепортажи
18«Динамо» выиграло Кубок Континента
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Мэттьюс вышел на 4-е место по победным голам за первые 8 сезонов в НХЛ, обойдя Овечкина

Нападающий «Торонто» забросил решающую шайбу в матче против «Аризоны» (4:2).

Наверх
Мэттьюс вышел на 4-е место по победным голам за первые 8 сезонов в НХЛ, обойдя Овечкина | Источник: Sports.Ru

Остон Мэттьюс вышел на 4-е место по победным шайбам за первые 8 сезонов в НХЛ, превзойдя достижение Александра Овечкина (59 победных голов с 2005 по 2013 год).

3-е место занимает Коннор Макдэвид (64, с 2015 по 2023 год), 2-е — Майк Босси (66, с 1977 по 1985 год), 1-е — Ги Лефлер (70, с 1971 по 1979 год).

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь