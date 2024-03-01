Лапьер о переводе в звено к Овечкину: «Он великий, великий игрок. Мне не терпится увидеть, что мы сможем сделать, играя вместе» | Источник: Sports.Ru

"[Сыграть с ним] было бы нереально. Он великий, великий игрок. Мне не терпится увидеть, что получится, если мы будем играть вместе. Если он будет открыт, я постараюсь найти его.

Я не знаю, как все будет выглядеть завтра, но это была бы совершенно особенная возможность сыграть с ним. Мне кажется, мы можем добиться очень хороших результатов", — сказал Лапьер.

"У нас очень хорошая группа ветеранов, поэтому молодые ребята пытаются подтолкнуть их, а они пытаются подтолкнуть нас.

Чем больше ты играешь, тем комфортнее себя чувствуешь, думаю, это нормально. У меня было всего три броска (в двух последних матчах — Sports.ru), но я чувствую, что создал много моментов с помощью паса или используя свою скорость. Просто продолжаю делать то, что делаю, и все пойдет на лад", — добавил центральный нападающий.