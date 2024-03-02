Эрссон — 173-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 5
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).
Во втором периоде при счете 0:2 российский форвард пробил шведского голкипера «Флайерс» броском из левого круга после выигранного Хендриксом Лапьером вбрасывания.
Только 2 игрока в истории лиги забивали большему количеству вратарей — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
Овечкин забил 839-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 55 шайб.