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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Эрссон — 173-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 5

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).

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Эрссон — 173-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 5 | Источник: Sports.Ru

Во втором периоде при счете 0:2 российский форвард пробил шведского голкипера «Флайерс» броском из левого круга после выигранного Хендриксом Лапьером вбрасывания.

Только 2 игрока в истории лиги забивали большему количеству вратарей — Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Овечкин забил 839-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 55 шайб.

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