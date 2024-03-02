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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ в марте — 145 в 245 играх против 144 в 260

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).

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Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в НХЛ в марте — 145 в 245 играх против 144 в 260 | Источник: Sports.Ru

В марте 38-летний россиянин провел 245 игр в лиге и забросил 145 шайб.

Он вышел на чистое 1-е место в истории по этому показателю, обогнав Уэйна Гретцки (144 шайбы в 260 играх).

Овечкин забил 839-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 55 шайб.

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