Овечкин против «Флайерс»: 1-й гол за 5 игр, 2 броска, 2 хита и «+2» за 17:43. У него 17+27 в 56 матчах
Во втором периоде при счете 0:2 форвард поразил ворота броском из левого круга после выигранного Хендриксом Лапьером вбрасывания.
Во втором периоде при счете 0:2 форвард поразил ворота броском из левого круга после выигранного Хендриксом Лапьером вбрасывания.
В активе 38-летнего россиянина стало 44 (17+27) очка в 56 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21». Он прервал безголевую серию из 4 матчей.
Сегодня Овечкин (17:43, 4:04 — в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Овечкин забил 839-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 55 шайб.