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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о камбэке с 0:2 против «Филадельфии»: «Мы изменили подход к делу во втором периоде»

Нападающий «Вашингтона» рассказал, за счет чего удалось переломить ход матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).

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Овечкин о камбэке с 0:2 против «Филадельфии»: «Мы изменили подход к делу во втором периоде» | Источник: Sports.Ru

"[В раздевалке] не было громких слов. Все понимали, в какой ситуации мы находимся в этом сезоне. Все были спокойны. Мне кажется, мы просто изменили наш подход к делу во втором периоде.

Во втором периоде все четыре звена изменили свое мышление и скорость. Я думаю, мы стали играть в более силовой хоккей. Мы не теряли шайбу в средней зоне, не давали им свободного льда, вот и все", — сказал Овечкин.

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