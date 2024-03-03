Кертис Волк: «Еще пара сезонов, и Овечкин побьет рекорд Гретцки. У него крутой бросок»
— Следишь за гонкой Ови?
— Следишь за гонкой Ови?
— Да, это увлекательный процесс, желаю ему только самого лучшего. У него крутой бросок, он любит бросать, поэтому все достижимо. Наверное, пара сезонов — и он побьет рекорд, — сказал форвард «Автомобилиста».
38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (839 голов в 1403 играх), рекордсмен — Уэйн Гретцки с 894 шайбами в 1487 играх.