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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Кертис Волк: «Еще пара сезонов, и Овечкин побьет рекорд Гретцки. У него крутой бросок»

— Следишь за гонкой Ови?

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Кертис Волк: «Еще пара сезонов, и Овечкин побьет рекорд Гретцки. У него крутой бросок» | Источник: Sports.Ru

— Да, это увлекательный процесс, желаю ему только самого лучшего. У него крутой бросок, он любит бросать, поэтому все достижимо. Наверное, пара сезонов — и он побьет рекорд, — сказал форвард «Автомобилиста».

38-летний россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги (839 голов в 1403 играх), рекордсмен — Уэйн Гретцки с 894 шайбами в 1487 играх.

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