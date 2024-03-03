Мэйсек о жизни в России: «Мне нравится российская культура, импонирует добродушие людей. Они открыты и готовы, чтобы ты стал их другом» | Источник: Sports.Ru

— Как тебе гонка Ови за снайперским рекордом НХЛ?

— Я не смотрю матчи «Вашингтона», но это прикольно, что Ови достает Гретцки. И будет круто, если он побьет рекорд.

— А за кем следишь в НХЛ?

— За «Виннипегом».

— Ты ведь оттуда родом. Там на самом деле очень холодно, как, например, в Новосибирске?

— Да, реально. Где-то близко к сибирской погоде.

— Что тебя удивляет в России?