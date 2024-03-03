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22:57 (мск), источник: Sports.Ru

Генменеджер «Вашингтона» обсуждал с Овечкиным планы на дедлайн: «Ови хочет победить. Он оказывает на нас давление. Постараемся оставаться конкурентоспособными»

На данный момент «Кэпиталс» занимают 10-е место в таблице Восточной конференции.

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Генменеджер «Вашингтона» обсуждал с Овечкиным планы на дедлайн: «Ови хочет победить. Он оказывает на нас давление. Постараемся оставаться конкурентоспособными» | Источник: Sports.Ru

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 8 марта.

Брайан Маклеллан сообщил, что говорил с Овечкиным о планах команды.

«Да, я говорил с ним. Ови хочет победить. Он оказывает на нас давление. “Я хочу победить”, и это хорошо. Я это понимаю.

Поэтому мы постараемся оставаться конкурентоспособными, и я думаю, что с нашими молодыми игроками мы являемся таковыми«, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Маклеллан.

Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Не говорим: “Эй, мы собираемся арендовать парня на плей-офф”. Приоритетом будет будущее клуба. Мы здесь, чтобы добавить больше молодых игроков».

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