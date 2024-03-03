Генменеджер «Вашингтона» обсуждал с Овечкиным планы на дедлайн: «Ови хочет победить. Он оказывает на нас давление. Постараемся оставаться конкурентоспособными» | Источник: Sports.Ru

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 8 марта.

Брайан Маклеллан сообщил, что говорил с Овечкиным о планах команды.

«Да, я говорил с ним. Ови хочет победить. Он оказывает на нас давление. “Я хочу победить”, и это хорошо. Я это понимаю.

Поэтому мы постараемся оставаться конкурентоспособными, и я думаю, что с нашими молодыми игроками мы являемся таковыми«, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Маклеллан.