Капризов набрал 300 очков в НХЛ за 258 матчей. Это рекорд «Миннесоты» и 5-й результат среди действующих игроков лиги | Источник: Sports.Ru

В активе 26-летнего россиянина стало 66 (29+37) очков в 55 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок — 300 (143+157) баллов в 258 играх.

Капризов достиг отметки 300 очков в лиге быстрее всех игроков в истории «Уайлд», побив рекорд Мариана Габорика (384 игры).

Среди действующих игроков лиги только четверо набрали 300 очков быстрее Кирилла — Сидни Кросби («Питтсбург», 219 игр), Александр Овечкин («Вашингтон», 237), Евгений Малкин («Питтсбург», 240) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 240).